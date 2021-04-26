Коронавірус забрав життя 195 осіб та вклав до лікарень ще 2 тис. - МОЗ

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Коронавірус в Україні станом на ранок 26 квітня виявили у 5 тис. осіб. На жаль, впродовж неділі хвороба забрала життя 195 українців.

5 тис. 62 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також очільник МОЗ зазначив, що у неділю довелося госпіталізувати більше 2 тис. пацієнтів, одужало — майже 7 тис. українців.

За даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу при апараті Ради національної безпеки і оборони України, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2 млн 30 тис. осіб, одужали — 1 млн 579 тис. осіб. Коронавірусна інфекція призвела до 42 тис. 518 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Дніпропетровській області (676);

Одеській області (397);

Миколаївській області (375);

Харківській області (313);

Львівській області (311).

Станом на ранок понеділка, 26 квітня, у світі загалом з початку пандемії COVID-19 підтверджено понад 147 млн випадків інфікування. COVID-19 забрав життя більше 3 млн осіб.