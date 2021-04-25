Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n153770-sekret-vplyvu-antyseptyka-z-yodom-na-profilaktyku-covid-19-rozkryly-vcheni.html

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Вплив антисептика на основі йоду на профілактику коронавірусу розкрили науковці із Сінгапуру.

У 2020 році робітникам регулярно видавали ліки з йодом, які вони приймали три рази на добу. За цими респондентами регулярно спостерігали вчені і дійшли висновку, що такі засоби, наприклад, спрей для горла на основі йоду, знижують ризик зараження COVID-19 на 24%. Про це заявив доцент Раймонд Сіт із Національної лікарні Сінгапуру, повідомляється на веб-сторінці закладу.

Також виявилося, що на коронавірус впливає й протималярійного препарату гідроксихлорохіну. У людей, які приймали його один раз на добу, знижувався ризик перенесення інфекції на 21%. Медики стверджують, що позитивний ефект від прийому цих профілактичних засобів відзначається навіть при компактному проживанні людей.

Однак дослідники заявляють, що йод та гідроксихлорохін не є повноцінними ліками від COVID-19. Вони можуть лише допомогти запобігти поширенню захворювання, особливо в місцях з особливими умовами — у лікарнях та таборах біженців.

Нагадаємо, вчені Королівського коледжу Лондона повідомили, що імунітет до коронавірусу у людей, які перенесли це захворювання, різко зменшується через три місяці. Це означає, що вірус може вражати людину рік за роком, як і грип або інші ГРВІ.