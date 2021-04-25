Секрет воздействия антисептика на профилактику COVID-19 раскрыли ученые. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n153770-sekret-vozdeystviya-antiseptika-s-yodom-na-profilaktiku-covid-19-raskryli-uchenye.html

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Влияние антисептика на основе йода на профилактику коронавируса раскрыли ученые из Сингапура.

В 2020 году рабочим регулярно выдавали лекарства с йодом, которые они принимали три раза в сутки. За этими респондентами регулярно наблюдали ученые и пришли к выводу, что такие средства, например, спрей для горла на основе йода, снижают риск заражения COVID-19 на 24%. Об этом заявил доцент Раймонд Сит из Национальной больницы Сингапура, сообщается на веб-странице заведения.

Также оказалось, что на коронавирус влияет и противомалярийного препарата гидроксихлорохина. У людей, принимавших его один раз в сутки, снижался риск переноса инфекции на 21%. Медики утверждают, что положительный эффект от приема этих профилактических средств отмечается даже при компактном проживании людей.

Однако исследователи заявляют, что йод и гидроксихлорохин не являются полноценными лекарствами от COVID-19. Они могут лишь помочь предотвратить распространение заболевания, особенно в местах с особыми условиями — в больницах и лагерях беженцев.

Напомним, ученые Королевского колледжа Лондона сообщили, что иммунитет к коронавирусу у людей, которые перенесли это заболевание, резко уменьшается через три месяца. Это означает, что вирус может поражать человека год за годом, как и грипп или другие ОРВИ.