Відео найкращих моментів боїв UFC опублікували в мережі. Фото: sport-express.ru

https://racurs.ua/ua/n153769-video-naykraschyh-momentiv-boyiv-ufc-opublikuvaly-v-mereji.html

Ракурс

Відео кращих моментів турніру UFC 251 опублікували в мережі.

Кадри містять ефектні моменти Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Джексонвіллі, Сполучені Штати Америки. У головному поєдинку вечора, кадри якого з’явилися в інтернеті, зійшлися чинний чемпіон у напівсередній вазі Камару Усман і Хорхе Масвідаль. Бій завершився перемогою Усмана. Ролик опублікований в YouTube.

Також в рамках турніру відбулося ще два титульних поєдинки. В одному з протистоянь зійшлися Роуз Намаюнас та її кривдниця Чжан Вейлі. Намаюнас нокаутувала суперницю та повернула собі титул. А Вейлі була першою в історії UFC володаркою пояса з Китаю.

Представниця Киргизстану Валентина Шевченко захистила титул чемпіонки в найлегшій вазі, коли перемогла Джесіку Андраде з Бразилії.

Нагадаємо, восени 2020 року чемпіон UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов втретє захистив свій титул, коли переміг американця Джастіна Гейджі на турнірі UFC 254, який відбувся на «Бійцівському острові» в Абу-Дабі.