Видео лучших моментов боев UFC опубликовали в сети. Фото:

https://racurs.ua/n153769-video-luchshih-momentov-boev-ufc-opublikovali-v-seti.html

Ракурс

Видео лучших моментов турнира UFC 251 опубликовали в сети.

Кадры содержат эффектные моменты Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, Соединенные Штаты Америки. В главном поединке вечера, кадры которого появились в интернете, сошлись действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Бой завершился победой Усмана. Ролик опубликован в YouTube.

Также в рамках турнира состоялось еще два титульных поединка. В одном из противостояний сошлись Роуз Намаюнас и ее обидчица Чжан Вэйли. Намаюнас нокаутировала соперницу и вернула себе титул. А Вейли была первой в истории UFC обладательницей пояса из Китая.

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко защитила титул чемпионки в легчайшем весе, когда победила Джессику Андраде из Бразилии.

Напомним, осенью 2020 года чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой титул, когда победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254, который состоялся на «бойцовском острове» в Абу-Даби.