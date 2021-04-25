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Ракурс
Тела четырех человек обнаружили в заброшенном колодце. Фото: Нацполиция

Тела четырех человек обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области (ФОТО)

25 апр 2021, 20:08
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Трагедия всколыхнула Одесскую область в одном из сел в заброшенном колодце обнаружили тела четырех молодых людей.

Нашли их в воскресенье, 25 апреля, в селе Плахтеевка Белгород-Днестровского района. Среди погибших —трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В ведомстве отметили, что возраст погибших от 23 до 35 лет, все они местные жители. На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины трагедии устанавливают правоохранители. Также решается вопрос о правовой квалификации события.

Тела четырех человек обнаружили в заброшенном колодце. Фото: Нацполиция


Тела четырех человек обнаружили в заброшенном колодце. Фото: Нацполиция

Напомним, в феврале в квартире одного из домов в Новой Каховке на Херсонщине обнаружили тела четырех человек. Эксперт не обнаружил на телах признаков насильственной смерти.

Источник: Ракурс


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