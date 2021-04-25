Удаленную галактику сфотографировал телескоп Hubble. Фото: naukatv.ru

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Ракурс

Большое скопление галактик Abell 2813 сумел зафиксировать на фото космический телескоп Hubble.

Изображение примечательно тем, что позволяет в деталях рассмотреть необычное явление, которое называют гравитационным линзированием. Теория гравитационных линз давно принята учеными — известно, что сверхмассивные тела изменяют своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. Это позволяет обнаружить не видимые никаким другим способом скопления материи, но подобные объекты наблюдаются крайне редко. Об этом 25 апреля сообщает ресурс 4PDA.

На этом снимке телескопу удалось запечатлеть процесс деформации света во время прохождения через скопления галактик Abell 2813, расположенных в созвездии Кита. На фотографии можно увидеть тот же эффект гравитационного линзирования, когда масса объекта приводит к искажению световой волны.

Среди крошечных точек, спиралей и овалов, представляющих собой галактики скопления, есть несколько выразительных серповидных форм. Эти изогнутые полумесяцы и S-образные формы света на самом деле лежат за пределами Abell 2813, — пояснили астрономы.

По словам исследователей, гравитация скопления настолько сильна, что преломляет свет, выступая в качестве линзы и позволяя нам видеть отдаленные галактики. Известно, что свет от Abell 2813 шел к Земле около 3,4 млрд лет.

Напомним, телескоп Hubble сделал фото одной из самых ярких звезд нашей галактики — AG Carinae, которая расположена в 20 тыс. световых лет от Земли.