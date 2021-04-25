«Динамо» досрочно стало чемпионом Украины. Фото: «Динамо» Киев в Фейсбук

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Ракурс

«Динамо» Киев стало чемпионом Украины по футболу, золотые медали чемпионата киевляне не получали уже пять лет.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве столичная команда принимала «Ингулец» из поселка Петрово Кировоградской области в рамках 23-го тура украинской Премьер-Лиги. Киевляне одержали уверенную победу со счетом 5:0 и таким образом обеспечили себе чемпионский титул за три тура до окончания сезона. Последний раз «динамовцы» завоевывали золотые медали в сезоне-2015/16.

Этот сезон стал по-настоящему выдающимся для «Динамо», которое одержало победы в 16 матчах чемпионата и Кубка Украины. Единственное поражение «сине-белые» потерпели против «Шахтера», но на минувших выходных подопечные Мирчи Луческу взяли реванш.

«Динамо» Киев — «Ингулец» 5:0

Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 70, Попов, 82.

«Динамо» Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 60) — Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60) — Беседин.

«Ингулец»: Крынский — Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб — Коробенко — Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74) — Шевцов (Плохотнюк, 81).

Предупреждения: Кринский, Синегуб, Бартулович.

Напомним, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» 17 апреля играли на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве в рамках матча УПЛ. В итоге победа была за киевлянами.