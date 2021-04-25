Чемпион Европы Игорь Радивилов. Фото: suspilne.media

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Ракурс

Чемпионат Европы по гимнастике в швейцарском Берне стал успешным для украинских спортсменов.

В последний день соревнований украинцы выиграли две награды — золотую и бронзовую медали. Игорь Радивилов защитил титул чемпиона Европы после выполнения опорного прыжка. Украинец второй год подряд занял первое место на континентальном первенстве. Украинский спортсмен набрал 14,716 балла. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Серебряную медаль завоевал гимнаст из Израиля Андрей Медведев, «бронзу» получил британец Джарн Реджин-Моран.

Бронзовую медаль чемпионата завоевала гимнастка Анастасия Бачинская, набравшая 13,333 балла в упражнениях на бревне. Серебряную и золотую медали в этом упражнении завоевали француженка Мелани Де Хесус Дос Сантос и гражданка Нидерландов Санни Веверс.

А семнадцатилетний Илья Ковтун на брусьях занял пятое место, набрав 14,933 балла. В многоборье он завоевал бронзовую медаль.

Напомним, в апреле сборная Украины по тяжелой атлетике победила на чемпионате Европы в Москве, на чужбине украинцы завоевали 17 медалей — шесть золотых, серебряную и бронзовые награды.