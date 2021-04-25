Чемпіон Європи Ігор Радівілов. Фото: suspilne.media

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Ракурс

Чемпіонат Європи з гімнастики у швейцарському Берні став успішним для українських спортсменів.

В останній день змагань українці виграли дві нагороди — золоту та бронзову медалі. Ігор Радівілов захистив титул чемпіона Європи після виконання опорного стрибка. Українець другий рік поспіль посів перше місце на континентальній першості. Український спортсмен набрав 14,716 бала. Про це 25 квітня повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Срібну медаль здобув гімнаст з Ізраїлю Андрій Медведєв, «бронзу» отримав британець Джарн Реджин-Моран.

Бронзову медаль чемпіонату здобула гімнастка Анастасія Бачинська, яка набрала 13,333 бали у вправах на колоді. Срібну та золоту медалі у цій вправі здобули француженка Мелані Де Хесус Дос Сантос та громадянка Нідерландів Санні Веверс.

А сімнадцятирічний Ілля Ковтун на брусах посів п’яте місце, набравши 14,933 бала. У багатоборстві він завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, у квітні збірна України з важкої атлетики перемогла на чемпіонаті Європи в Москві, на чужині українці здобули 17 медалей — шість золотих, срібну та бронзові нагороди.