Львівщина виходить із «червоної» зони карантину. Фото:

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Жорсткий карантин у Львові та Львівській області скасували — із завтрашнього дня, 26 квітня регіон покине «червону» зону.

З цієї дати там буде встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення було ухвалене 25 квітня на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Скасувати з 00.00 26 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, — йдеться в повідомленні.



Міський голова Львова Андрій Садовий у Telegramвже прокоментував рішення про скасування «червоної» зони карантину в регіоні. Він запевнив, що мерія працює для того, щоб отримувати позитивні епідеміологічні показники, але це рішення несподіване. У міськраді вирішили 26 квітня зібрати міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка видасть усі протоколи та подальші вказівки для роботи.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, перед Великоднем з «червоної» зони карантину вийдуть Київ, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області. Вчора, 25 квітня, в Одеській області скасували «червону» зону та перевести регіон одразу на «жовтий» рівень епіднебезпеки.