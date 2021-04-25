Президент РФ Володимир Путін. Фото: topru.org

https://racurs.ua/ua/n153763-rosiya-vnesla-ssha-do-spysku-nedrujnih-krayin-scho-vidbulosya.html

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Список «недружніх країн» почала формувати російська влада.

Країнам, які потраплять у цей перелік, заборонять наймати громадян Російської Федерації для роботи в посольствах та консульствах. До цього списку точно потрапили Сполучені Штати Америки. Про це 25 квітня заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

За словами Захарової, напередодні російський президент Володимир Путін підписав указ, яким вводяться обмеження щодо посольств «недружніх країн».

А хто ж ці самі недружні держави? Список зараз формується, — зазначила Захарова й додала, що написання такого списку — це реакція у відповідь на так звані ворожі дії інших країн.

Як відомо, 23 квітня, Путін підписав указ «про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав». Цей документ повинен ввести вводяться санкції щодо дипломатичних представництв так званих недружніх країн.

Нагадаємо, 21 квітня президент Росії Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів звинуватив Захід в «організації державних переворотів» та хамському ставленні до Росії. Глава РФ заявив, що організатори провокацій проти «корінних інтересів Російської Федерації пошкодують про скоєне».

Незадовго після спітчу Путіна Москва оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства Сполучених Штатів Америки. У Міністерстві закордонних справ Росії наголосили, що американські дипломати повинні покинути територію РФ до 21 травня. Такі заходи у Кремлі назвали «симетричною» відповіддю на дії Вашингтона.