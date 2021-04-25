США почали виводити свої війська з Афганістану. Фото: Радіо свобода

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Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану.

Вже розпочалася евакуація кількох американських військових баз. Про виведення контингенту заявив командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер під час прес-конференції в Кабулі, передає місцеве видання Knaama Press.

Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші вже бази почали евакуюватися, — заявив офіцер.

За словами Міллера, США хочуть передати Збройним силам Афганістану три військові бази і один аеропорт. Передача військових об'єктів повинна відбутися у найближчі два тижні. Зокрема, віддадуть афганцям аеропорт Кандагара, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.

При цьому командувач відзначив, що американські військові вийдуть з Афганістану незалежно від того, чи буде мир з «Талібаном».

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Підписана у лютому 2020 року угода передбачає, що США та його союзники в НАТО зобов’язувалися вивести всі війська з Афганістану за 14 місяців, якщо «Талібан» дотримається своїх обіцянок, зокрема, не дозволяти на підконтрольних територіях діяти «Аль-Каїді» та іншим озброєним угрупованням, а також не полишати мирних переговорів у країні.