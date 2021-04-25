Президент Чехії Мілош Земан. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n153761-prezydent-chehiyi-prokomentuvav-mojlyvu-prychetnist-agentiv-gru-do-vybuhiv-na-viyskovyh-skladah.html

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Можливу причетність Росії до вибухів на військових складах у Чехії у 2014 році прокоментував чинний президент Чехії Мілош Земан.

Чеський лідер підтримав повне розслідування справи. При цьому він заявив, що є дві версії вибухів у Врбетицях — непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами та втручання іноземних спецслужб. Ці дві версії детального досліджуються. Про це повідомляє novinky.cz.

Було б нерозважливо враховувати лише оригінальну версію слідства або тільки нову, що це зробили російські агенти. Розважлива людина працюватиме над обома версіями… Врешті, я не виключаю підозри, що це зробили росіяни. Що ці двоє робили там, у будь-якому разі? Вони точно не були там як туристи. Є підстави для серйозних підозр, але ці підозри мають бути відкинуті або підтверджені, — зазначив Земан.

Президент додав, що повністю довіряє поліції Чехії та Верховній прокуратурі, які займаються розслідуванням. При цьому він наголосив, що, якщо вину російських агентів буде доведена, то Росія повинна заплатити за цей акт, наприклад, відстороненням «Росатому» з участі у тендері на добудову АЕС «Дуковані».

Якщо ж причетність росіян до вибухів спростують, то, за словами Земана, це буде мати «серйозні наслідки для нашого внутрішньополітичного життя». Також чеський президент підтримав вислання 18 співробітників російського посольства. При цьому він заявив, що не бачить причин для взаємного вислання чеських дипломатів з Росії.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш повідомив про висилку 18 співробітників російського посольства в Чехії, які, за версією чеської сторони, є «офіцерами російських спецслужб». Цей крок був зроблений у зв’язку з новими даними про вибух в 2014 році в Врбетіце, до якого, за твердженнями чеської влади, причетні «офіцери російської військової розвідки».