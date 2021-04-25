Президент Чехии Милош Земан. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n153761-prezident-chehii-prokommentiroval-vozmojnuu-prichastnost-agentov-gru-k-vzryvam-na-voennyh-skladah.html

Ракурс

Возможную причастность России к взрывам на военных складах в Чехии в 2014 году прокомментировал действующий президент Чехии Милош Земан.

Чешский лидер поддержал полное расследование дела. При этом он заявил, что есть две версии взрывов в Врбетицах — непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб. Эти две версии детального исследуются. Об этом сообщает novinky.cz.

Было бы безрассудно учитывать лишь оригинальную версию следствия или только новую, что это сделали российские агенты. Рассудительный человек будет работать над обеими версиями … в конце концов, я не исключаю подозрения, что это сделали россияне. Что эти двое делали там, в любом случае? Они точно не были там как туристы. Есть основания для серьезных подозрений, но эти подозрения должны быть отвергнуты или подтверждены, — отметил Земан.

Президент добавил, что полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которые занимаются расследованием. При этом он подчеркнул, что, если вина российских агентов будет доказана, то Россия должна заплатить за этот акт, например, отстранением «Росатома» от участия в тендере на достройку АЭС «Дукани».

Если же причастность россиян к взрывам опровергнут, то, по словам Земана, это будет иметь «серьезные последствия для нашей внутриполитической жизни». Также чешский президент поддержал высылку 18 сотрудников российского посольства. При этом он заявил, что не видит причин для взаимной высылки чешских дипломатов из России.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб». Этот шаг был сделан в связи с новыми данными о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому, по утверждениям чешских властей, причастны «офицеры российской военной разведки».