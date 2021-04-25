Погода в Украине. Фото: gismeteo.ua

https://racurs.ua/n153760-zamorozki-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-na-26-aprelya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 апреля ожидается дождливая и довольно прохладная.

Кратковременные дожди обещают почти по всей территории страны, без осадков только на Донбассе и в Крыму. В Запорожской и Херсонской областях осадки прогнозируют только днем. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Ночью в части западных и северных областей прогнозируют заморозки — от 1° до 3° мороза. На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут от 1° тепла до 6° тепла, а днем воздух прогреется до 7−14° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 апреля будет с кратковременными дождями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° мороза, а днем воздух прогреется до 8−10° выше нуля.

Погода в Харькове в понедельник будет дождливой в течение суток. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° с отметкой плюс, а днем обещают 12−14° тепла.

Погода Одессе завтра тоже будет с кратковременными осадками. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем обещают 12−14° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет с осадками в виде дождя. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−3° мороза, а днем обещают 7−9° тепла.

Погода в Карпатах 26 апреля тоже предполагается дождливая. Температура воздуха ночью будет переменчивой — местами 1−3° мороза, а местами 1−5° тепла. Днем обещают 7−10° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что в ближайшие дни погода в Украине будет холодной, почти по всей стране прогнозируют заморозки.