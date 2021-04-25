Погода в Україні. Фото: gismeteo.ua

https://racurs.ua/ua/n153760-zamorozky-ta-doschi-pogoda-v-ukrayini-na-26-kvitnya-karta.html

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Погода в Україні 26 квітня очікується дощова та доволі прохолодна.

Короткочасні дощі обіцяють майже по всій території країни, без опадів лише на Донбасі та в Криму. У Запорізькій та Херсонській областях опади прогнозують лише вдень. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Вночі у частині західних та північних областей прогнозують заморозки — від 1° до 3° морозу. На решті території держави вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° тепла до 6° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−14° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 26 квітня буде з короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° морозу, а вдень повітря прогріється до 8−10° вище нуля.

Погода в Харкові у понеділок буде дощовою впродовж доби. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 12−14° тепла.

Погода Одесі завтра теж буде із короткочасними опадами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень обіцяють 12−14° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде з опадами у виді дощу. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−3° морозу, а вдень обіцяють 7−9° тепла.

Погода в Карпатах 26 квітня теж передбачається дощова. Температура повітря вночі буде мінливою — місцями 1−3° морозу, а подекуди 1−5° тепла. Вдень обіцяють 7−10° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що найближчими днями погода в Україні буде холодною, майже по всій країні прогнозують заморозки.