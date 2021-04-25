США начали выводить свои войска из Афганистана. Фото: Радио свобода

https://racurs.ua/n153762-ssha-nachali-vyvodit-svoi-voyska-iz-afganistana.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана.

Уже началась эвакуация нескольких американских военных баз. О выводе контингента заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер во время пресс-конференции в Кабуле, передает местное издание Knaama Press.

Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши уже базы начали эвакуироваться, —заявил офицер.

По словам Миллера, США хотят передать Вооруженным силам Афганистана три военные базы и один аэропорт. Передача военных объектов должна состояться в ближайшие две недели. В частности, отдадут афганцам аэропорт Кандагара, лагеря Шорабак и Кемп-Эггерс, а также полицейский участок в провинции Майдана Вардак.

При этом командующий отметил, что американские военные выйдут из Афганистана независимо от того, будет ли мир с «Талибаном».

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Подписанное в феврале 2020 года соглашение предусматривает, что США и его союзники в НАТО обязывались вывести все войска из Афганистана за 14 месяцев, если «Талибан» сдержит свои обещания, в частности, не позволять на подконтрольных территориях действовать «Аль-Каиде» и другим вооруженным группировкам, а также не оставлять мирных переговоров в стране.