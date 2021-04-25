Президент РФ Владимир Путин. Фото: topru.org

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Список «недружественных стран» начали формировать российские власти.

Странам, которые попадут в этот перечень, запретят нанимать граждан Российской Федерации для работы в посольствах и консульствах. В этот список точно попали Соединенные Штаты Америки. Об этом 25 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, накануне российский президент Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств «недружественных стран».

А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется, — отметила Захарова и добавила, что написание такого списка — это реакция в ответ на так называемые враждебные действия других стран.

Как известно, 23 апреля, Путин подписал указ «о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Этот документ должен ввести вводимые санкции в отношении дипломатических представительств так называемых недружественных стран.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию обвинил Запад в «организации государственных переворотов» и хамском отношении к России. Глава РФ заявил, что организаторы провокаций против «коренных интересов Российской Федерации пожалеют о содеянном».

Незадолго после спитча Путина Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что американские дипломаты должны покинуть территорию РФ до 21 мая. Такие меры в Кремле назвали «симметричным» ответом на действия Вашингтона.