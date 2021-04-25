Львовщина выходит из «красной» зоны карантина. Фото:

https://racurs.ua/n153764-lvovschina-vyhodit-iz-krasnoy-zony-karantina-nazvana-data.html

Ракурс

Жесткий карантин во Львове и Львовской области отменили — с завтрашнего дня, 26 апреля регион покинет «красную» зону.

С этой даты там будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующее решение было принято 25 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Отменить с 00.00 26 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для «желтого» уровня эпидемической опасности, — говорится в сообщении.



Городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram уже прокомментировал решение об отмене «красной» зоны карантина в регионе. Он заверил, что мэрия работает для того, чтобы получать положительные эпидемиологические показатели, но это решение неожиданное. В горсовете решили 26 апреля собрать городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая выдаст все протоколы и дальнейшие указания для работы.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, перед Пасхой из «красной» зоны карантина выйдут Киев, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области. Вчера, 25 апреля, в Одесской области отменили «красную» зону и перевели регион на «желтый» уровень эпиднебезопасности.