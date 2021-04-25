«Динамо» достроково стало чемпіоном України. Фото: «Динамо» Київ у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n153766-dynamo-kyyiv-dostrokovo-stalo-chempionom-ukrayiny-video.html

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«Динамо» Київ стало чемпіоном України з футболу, золоті медалі чемпіонату кияни не здобували вже п’ять років.

На стадіоні «Олімпійський» у Києві столична команда приймала «Інгулець» із селища Петрове Кіровоградської області в рамках 23-туру української Прем'єр-Ліги. Кияни здобули упевнену перемогу з рахунком 5:0 і таким чином забезпечили собі чемпіонський титул за три тури до закінчення сезону. Востаннє «динамівці» здобували золоті медалі у сезоні-2015/16.

Цей сезон став по-справжньому видатним для «Динамо», яке здобуло перемоги в 16 матчах чемпіонату і Кубку України. Єдиної поразки «синьо-білі» зазнали проти «Шахтаря», але на минулих вихідних підопічні Мірчи Луческу взяли реванш.

«Динамо» Київ — «Інгулець» 5:0

Голи: Забарний, 5, Бесєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82.

«Динамо» Київ: Бущан — Кендзьора (Караваєв, 46), Забарний, Попов, Миколенко — Сидорчук (Шепелєв, 60) — Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігес, 60) — Бесєдін.

«Інгулець»: Кринський — Асмелаш, Семенко, Салем, Синьогуб — Коробенко — Янаков (Щедрий, 74), Бартулович, Васін (Сітчінава, 74), Козак (Коваленко, 74) — Шевцов (Плохотнюк, 81).

Попередження: Кринський, Синьогуб, Бартулович.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» та київське «Динамо» 17 квітня грали на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві в рамках матчу УПЛ. У підсумку перемога була за киянами.