Віддалену галактику сфотографував телескоп Hubble. Фото: naukatv.ru

https://racurs.ua/ua/n153767-viddalenu-galaktyku-sfotografuvav-teleskop-hubble-foto.html

Ракурс

Велике скупчення галактик Abell 2813 зумів зафіксувати на фото космічний телескоп Hubble.

Зображення примітне тим, що дозволяє в деталях розглянути незвичайне явище, яке називають гравітаційним лінзуванням. Теорія гравітаційних лінз давно прийнята науковцями — відомо, що надмасивні тіла змінюють своїм гравітаційним полем напрямок поширення електромагнітного випромінювання. Це дозволяє виявити не видимі ніяким іншим способом скупчення матерії, але подібні об'єкти спостерігаються вкрай рідко. Про це 25 квітня повідомляє ресурс 4PDA.

На цьому знімку телескопу вдалося відобразив процес деформації світла під час проходження через скупчення галактик Abell 2813, розташованих у сузір’ї Кита. На фотографії можна побачити той самий ефект гравітаційного лінзування, коли маса об'єкта призводить до спотворення світлової хвилі.

Серед крихітних точок, спіралей і овалів, що представляють собою галактики скупчення, є кілька виразних серповидних форм. Ці вигнуті півмісяці і S-подібні форми світла насправді лежать за межами Abell 2813, — пояснили астрономи.

За словами дослідників, гравітація скупчення настільки сильна, що заломлює світло, виступаючи в якості лінзи і дозволяючи нам бачити віддалені галактики. Відомо, що світло від Abell 2813 йшов до Землі близько 3,4 млрд років.

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив фото однієї з найяскравіших зірок нашої галактики — AG Carinae, яка розташована за 20 тис. світлових років від Землі.