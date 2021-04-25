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Ракурс
Тіла чотирьох осіб виявили в закинутому колодязі. Фото: Нацполіція

Тіла чотирьох осіб виявили в закинутому колодязі на Одещині (ФОТО)

25 кві 2021, 20:08
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Трагедія сколихнула Одеську область в одному з сіл у покинутому колодязі виявили тіла чотирьох молодих людей.

Знайшли їх у неділю, 25 квітня, в селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району. Серед загиблих — троє чоловіків та одна жінка. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

У відомстві зазначили, що вік загиблих від 23 до 35 років, усі вони місцеві жителі. На місці події працюють рятувальники і слідчо-оперативна група. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Тіла чотирьох осіб виявили в закинутому колодязі. Фото: Нацполіція


Тіла чотирьох осіб виявили в закинутому колодязі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в лютому в квартирі одного з будинків в Новій Каховці на Херсонщині виявили тіла чотирьох осіб. Експерт не виявив на тілах ознак насильницької смерті.

Джерело: Ракурс


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