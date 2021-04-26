«Оскар» 2021 оголосив усіх переможців

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Ракурс

«Оскар» 2021 оголосив усіх переможців — минулої ночі у кінотеатрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 93-я церемонія вручення престижної премії. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук назвала найкращим фільмом 2020 року стрічку «Земля кочівників» (Nomadland) 39-річної китайської режисерки Хлої Чжао.

Чжао назвала створення фільму про кочівне життя у США «божевільною подорожжю, яка трапляється лише раз в житті». Кращою акторкою визнали досвідчену американську акторку Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у «Землі кочівників». Кращим актором став Ентоні Хопкінс за роль у фільмі «Батько». «Оскар» за кращу режисуру також отримала Хлоя Чжао за історію про сучасних американських кочівників.

Переможці «Оскара» 2021:

Найкращий режисер: Хлоя Чжао («Земля кочівників»);

Найкращий фільм: «Земля кочівників»;

Найкраща жіноча роль: Френсіс Макдорманд («Земля кочівників»);

Найкраща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс («Батько»);

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя («Юда і чорний месія»);

Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Е-джон («Мінарі»);

Найкращий фільм іноземною мовою: «Ще по одній» данського режисера Томаса Вінтерберга;

Найкращий оригінальний сценарій: Емералд Феннел («Дівчина, що подає надії»);

Найкращий короткометражний фільм: «Два далеких незнайомці»;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм: «Якщо щось трапиться, я люблю вас»;

Найкращий адаптований сценарій: «Батько» французького письменника і драматурга Флоріана Зеллера;

Найкращий анімаційний фільм: «Душа»;

Найкращий короткометражний документальний фільм: «Колетт»;

Найкращий документальний фільм: «Мій учитель-восьминіг».

Цьогоріч церемонія нагородження «Оскар» відбувалася на території двох локацій — традиційно у театрі Dolby Theatre, а також на залізничному вокзалі у Лос-Анджелесі Union Station. Усі гості та номінанти мали зробити ПЛР-тести на COVID-19. Під час заходу потрібно було носити захисні маски. Також були прямі включення з локацій у Лондоні, Парижі й Австралії.