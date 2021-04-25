День пам’яті Чорнобильської трагедії. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n153772-26-kvitnya-den-pam-yati-chornobylskoyi-tragediyi.html

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Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу відзначають 26 квітня в Україні та світі.

26 квітня 1986 року стало трагедією не лише ЧАЕС та України, але й усього світу. Трагедія забрала життя тисяч людей, стала причиною багатьох захворювань, принесла величезний збиток для навколишнього середовища. Сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 млн кюрі, що в 30−40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році. Жахливі наслідки цієї трагедії відчуваються й досі.

За Міжнародною шкалою ядерних подій аварія Чорнобильській АЕС оцінюється по максимальному 7 рівню і характеризується як «важкі наслідки для здоров’я людини та для навколишнього середовища». Генеральна асамблея ООН у 2003 році започаткувала Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу, який відзначається 26 квітня.

В Україні 26 квітня відзначають народне свято Фомаїди Медуниці. Цього дня прийнято ходити в ліс. Також вважається, що в цей день прокидаються бджоли і джмелі.

Також 26 квітня у світі відзначають Всесвітній день інтелектуальної власності, День «Допоможи коням», День «Обійми австралійця», День об'єднання в Танзанії та Національний день кренделя в США.

26 квітня в історії:

1514 рік — польський астроном Микола Копернік провів своє перше спостереження за Сатурном. Згодом він зробив висновок про геліоцентричний принцип побудови Сонячної системи.

1840 рік — з друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1942 рік — Адольфа Гітлера проголосили «верховним суддею Райху», тож він отримав право видавати закони самостійно.

1945 рік — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1956 рік — в СРСР розпочато масовий випуск автомобіля «Москвич-402».

1965 рік — у Києві вперше вийшла в ефір радіостанція «Промінь».

1986 рік — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, 25 квітня православна церква відзначала Вербну неділю — свято, яке припадає на день за тиждень до Великодня. З Вербної неділі розпочинається Страсний тиждень — останній тиждень перед Великоднем.