День памяти Чернобыльской трагедии. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n153772-26-aprelya-den-pamyati-chernobylskoy-tragedii.html

Ракурс

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечают 26 апреля в Украине и мире.

26 апреля 1986 года стало трагедией не только ЧАЭС и Украины, но и всего мира. Трагедия унесла жизни тысяч людей, стала причиной многих заболеваний, принесла огромный ущерб для окружающей среды. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 млн кюри, что в 30−40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году. Ужасные последствия этой трагедии ощущаются до сих пор.

По Международной шкале ядерных событий авария Чернобыльской АЭС оценивается по максимальному 7 уровню и характеризуется как «тяжелые последствия для здоровья человека и для окружающей среды». Генеральная ассамблея ООН в 2003 году основала Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, который отмечается 26 апреля.

В Украине 26 апреля отмечают народный праздник Фомаиды Медуницы. В этот день принято ходить в лес. Также считается, что в этот день просыпаются пчелы и шмели.

Также 26 апреля в мире отмечают Всемирный день интеллектуальной собственности, День «Помоги лошадям», День «Обними австралийца» День объединения в Танзании и Национальный день кренделя в США.

26 апреля в истории:

1514 год — польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном. Впоследствии он сделал вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы.

1840 год — из печати вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

1942 год — Адольфа Гитлера провозгласили «верховным судьей Райха», поэтому он получил право издавать законы самостоятельно.

1945 год — Украина вошла в состав ООН как член-основатель.

1956 год — в СССР начат массовый выпуск автомобиля «Москвич-402».

1965 год — в Киеве впервые вышла в эфир радиостанция «Луч».

1986 год — взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

Напомним, 25 апреля православная церковь отмечала Вербное воскресенье — праздник, который приходится на день за неделю до Пасхи. С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.