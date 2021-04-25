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Ракурс
Вертолет Ingenuity совершил свой третий полет на Марсе. Фото: RT

Вертолет Ingenuity совершил свой третий полет на Марсе (ВИДЕО)

25 апр 2021, 21:26
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Третий полет марсианского вертолета Ingenuity состоялся в воскресенье, 25 апреля.

Космический аппарат поднялся на высоту 5 метров, сумел отлететь на полсотню метров и вернуться на точку места старта. Это — первый перелет вертолета на 100 метров в атмосфере другого небесного тела.

Напомним, 19 апреля вертолет Ingenuity совершил первый в истории управляемый полет на Марсе, продемонстрировав, что подобные аппараты способны работать в разреженной атмосфере.


А уже 22 апреля дрон провел в воздухе 51,9 секунды, успев за это время подняться на высоту 5 м и пролететь на этой высоте суммарно 4 м, совершив при этом три поворота вокруг собственной оси. Во время второго полета аппарат вел съемку окружающей местности не только с помощью своей навигационной черно-белой камеры, но и цветной.

Источник: Ракурс


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