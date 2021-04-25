Вертоліт Ingenuity здійснив свій третій політ на Марсі. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n153771-vertolit-ingenuity-zdiysnyv-sviy-tretiy-polit-na-marsi-video.html

Ракурс

Третій політ марсіанського вертольота Ingenuity відбувся у неділю, 25 квітня.

Космічний апарат піднявся на висоту 5 метрів, зумів відлетіти на півсотню метрів та повернутися на точку місця старту. Це — перший переліт вертольота на 100 метрів в атмосфері іншого небесного тіла.

Нагадаємо, 19 квітня вертоліт Ingenuity здійснив перший в історії керований політ на Марсі, продемонструвавши, що подібні апарати здатні працювати в розрідженій атмосфері.

А вже 22 квітня дрон провів у повітрі 51,9 секунди, встигнувши за цей час піднятися на висоту 5 м і пролетіти на цій висоті сумарно 4 м, зробивши при цьому три повороти навколо власної осі. Під час другого польоту апарат вів фотозйомку навколишньої місцевості не тільки за допомогою своєї навігаційної чорно-білої камери, але і кольоровий.