25 апреля празднуют Вербное воскресенье, фото: «Рівне Медіа»

https://racurs.ua/n153743-25-aprelya-prazdnuut-verbnoe-voskresene-i-vsemirnyy-den-porodnennyh-gorodov.html

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25 апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Этот праздник ежегодно приходится на последнее воскресенье апреля.

Движение городов-побратимов стихийно возникло в годы Второй мировой войны. Впоследствии, в 1957 году, во Франции на специальном учредительном конгрессе была создана Всемирная федерация породненных городов, которая насчитывает уже более 3,5 тыс. членов.

Главная цель этого движения — налаживание дружеских связей независимо от различий общественно-политических систем.

Православная церковь в 2021 году 25 апреля отмечает Вербное воскресенье — праздник, который приходится на день за неделю до Пасхи. С Вербного воскресенья начинается Великая (Страстная) седмица — последняя неделя перед Пасхой,

В Вербное воскресенье христианами отмечается вход Иисуса Христа в Иерусалим.

По описаниям в Евангелиях, народ его встречал как царя и бросал ему под ноги пальмовые листья, которые в средиземноморском регионе считались знаком жизни и победы.

Соответственно, во многих языках мира этот праздник называют Пальмовым воскресеньем.

Однако на славянских территориях, где пальмы не растут, а весна наступает с цветением ив, пальмовые ветви люди заменили вербными. Соответственно изменилось и название праздника.

Главной традицией Вербного воскресенья является освящение в храме веточек ивы, которые после этого несут домой, где они, как считается, целый год будут защищать семью от болезней, бед и нищеты.

В народе также существует традиция шуточного «избиения» ивой, во время которого следует приговаривать: «Не я бью — верба бьет!». Считается, что удары ивой в праздник защищают от сглаза.

Народные приметы: