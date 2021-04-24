25 квітня святкують Вербну неділю, фото: «Рівне Медіа»

https://racurs.ua/ua/n153743-25-kvitnya-svyatkuut-verbnu-nedilu-ta-vsesvitniy-den-poridnenyh-mist.html

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25 квітня відзначають Всесвітній день поріднених міст. Це свято щороку припадає на останню неділю квітня.

Рух міст-побратимів стихійно виник у роки Другої світової війни. Згодом, у 1957 році, у Франції на спеціальному засновницькому конгресі було створено Всесвітню федерацію поріднених міст, яка нараховує вже понад 3,5 тис. членів.

Головна мета цього руху — налагодження дружніх зв’язків незалежно від розходжень суспільно-політичних систем.

Православна церква у 2021 році 25 квітня відзначає Вербну неділю — свято, яке припадає на день за тиждень до Великодня. З Вербної неділі розпочинається Великий (Страсний) тиждень — останній тиждень перед Великоднем,

У Вербну неділю християнами відзначається вхід Ісуса Христа у Єрусалим.

За описами у Євангеліях, народ його зустрічав як царя і кидав йому під ноги пальмові листки, які у середземноморському регіоні вважалися знаком життя і перемоги. Відповідно, у багатьох мовах світу це свято називають Пальмовою неділею.

Однак на слов’янських територіях, де пальми не ростуть, а весна настає з цвітінням верб, пальмові гілки люди замінили вербними. Відповідно змінилася і назва свята.

Головною традицією Вербної неділі є освячення в храмі гілочок верби, які після цього несуть додому, де вони, як вважається, цілий рік захищатимуть сім’ю від хвороб, бід і злиднів.

У народі також існує традиція жартівливого «побиття» вербою, під час якого слід примовляти: «Не я б’ю — верба б'є!». Вважається, що удари вербою у свято захищають від пристріту і вроку.

Народні прикмети: