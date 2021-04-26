«Оскар» 2021 объявил всех победителей

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Ракурс

«Оскар» 2021 года объявил всех победителей — минувшей ночью в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения престижной премии. Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лучшим фильмом 2020 года картину «Земля кочевников» (Nomadland) 39-летней китайской режиссера Хлои Чжао.

Чжао назвала создание фильма о жизни «кочевников» в США «безумной поездкой, которая случается только раз в жизни». Лучшей актрисой признали опытную американскую актрису Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла главную роль в «Земле кочевников». Лучшим актером стал Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». «Оскар» за лучшую режиссуру получила Хлоя Чжао за историю о современных американских кочевниках.

Победители «Оскара» 2021:

Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

Лучший фильм: «Земля кочевников»;

Лучшая женская роль: Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»);

Лучшая мужская роль Энтони Хопкинс («Отец»);

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);

Лучшая женская роль второго плана: Юн Е-Джон («Минари»);

Лучший фильм на иностранном языке: «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга;

Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший короткометражный фильм: «Два дальних незнакомца»;

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»;

Лучший адаптированный сценарий: «Отец» французского писателя и драматурга Флориана Зеллера;

Лучший анимационный фильм: «Душа»;

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»;

Лучший документальный фильм: «Мой учитель-осьминог».

В 2021 году церемония награждения «Оскар» проходила на территории двух локаций — традиционно в театре Dolby Theatre, а также на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе Union Station. Все гости и номинанты должны были сделать ПЦР-тесты на COVID-19. Во время мероприятия нужно было носить защитные маски. Также были прямые включения из локаций в Лондоне, Париже и Австралии.