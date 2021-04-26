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Долар обвалився — НБУ різко підвищив курс гривні
Долар обвалився — НБУ різко підвищив курс гривніhttps://racurs.ua/ua/n153775-dolar-obvalyvsya-nbu-rizko-pidvyschyv-kurs-gryvni.htmlРакурс
Курс долара різко впав. Національний банк оприлюднив офіційні курси на 26 квітня. Євро стало дешевшим одразу на 14 копійок, а долар — на 16.
Основні курси валют станом на ранок 26 квітня встановлені на такому рівні:
- 27,90 грн за дол;
- 33,67 грн за євро.
23 квітня офіційний курс долара щодо гривні був на рівні 28,06, євро при цьому коштував 33,81 грн.
Минулого тижня курс долара піднявся до максимуму з початку лютого і перевищив психологічну межу у 28 грн.
Останній тиждень квітня пройде дуже цікаво на валютному ринку. «Мінфін» не виключає, що спекулянти намагатимуться розгойдати курс на міжбанку. Спроби «розігріти» ринок провокуватиме ряд факторів.
Ось основні, які прогнозує «Мінфін»:
- період відшкодувань ПДВ експортерам і завершення місяця;
- цілковита залежність котирувань від виходу на торги великих місцевих гравців і нерезидентів;
- невизначеність поведінки нерезидентів на первинному і вторинному ринках ОВДП.
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