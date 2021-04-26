Долар обвалився — НБУ різко підвищив курс гривні

https://racurs.ua/ua/n153775-dolar-obvalyvsya-nbu-rizko-pidvyschyv-kurs-gryvni.html

Ракурс

Курс долара різко впав. Національний банк оприлюднив офіційні курси на 26 квітня. Євро стало дешевшим одразу на 14 копійок, а долар — на 16.

Основні курси валют станом на ранок 26 квітня встановлені на такому рівні:

27,90 грн за дол;

33,67 грн за євро.

23 квітня офіційний курс долара щодо гривні був на рівні 28,06, євро при цьому коштував 33,81 грн.

Минулого тижня курс долара піднявся до максимуму з початку лютого і перевищив психологічну межу у 28 грн.

Останній тиждень квітня пройде дуже цікаво на валютному ринку. «Мінфін» не виключає, що спекулянти намагатимуться розгойдати курс на міжбанку. Спроби «розігріти» ринок провокуватиме ряд факторів.

Ось основні, які прогнозує «Мінфін»: