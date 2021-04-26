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Ракурс
Долар обвалився — НБУ різко підвищив курс гривні

Долар обвалився — НБУ різко підвищив курс гривні

26 кві 2021, 09:26
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Курс долара різко впав. Національний банк оприлюднив офіційні курси на 26 квітня. Євро стало дешевшим одразу на 14 копійок, а долар — на 16.

Основні курси валют станом на ранок 26 квітня встановлені на такому рівні:

  • 27,90 грн за дол;
  • 33,67 грн за євро.

23 квітня офіційний курс долара щодо гривні був на рівні 28,06, євро при цьому коштував 33,81 грн.

Курс валют 26 квітня, дані — НБУ

Минулого тижня курс долара піднявся до максимуму з початку лютого і перевищив психологічну межу у 28 грн.

Останній тиждень квітня пройде дуже цікаво на валютному ринку. «Мінфін» не виключає, що спекулянти намагатимуться розгойдати курс на міжбанку. Спроби «розігріти» ринок провокуватиме ряд факторів.


Ось основні, які прогнозує «Мінфін»:

  • період відшкодувань ПДВ експортерам і завершення місяця;
  • цілковита залежність котирувань від виходу на торги великих місцевих гравців і нерезидентів;
  • невизначеність поведінки нерезидентів на первинному і вторинному ринках ОВДП.

Джерело: Ракурс


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