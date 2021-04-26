Польща скликає термінові переговори Вишеградської четвірки через Росію

Польща скликає термінові переговори Вишеградської четвірки через дії Росії

https://racurs.ua/ua/n153790-polscha-sklykaie-terminovi-peregovory-vyshegradskoyi-chetvirky-cherez-rosiu.html

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Вишеградська група обговорить поведінку Росії — прем'єр Польщі Матеуш Моравецький 26 квітня ініціював термінове засідання глав урядів чотирьох центральноєвропейських країн (Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини) через агресивну поведінку Кремля.

Про це написав заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк у Twitter.

В рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єрів Вишеграду. Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні, — написав він.

Нині у столицях країн Європейського Союзу, за даними ЗМІ, точаться переговори щодо подальшого вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. У Брюсселі переконані, що сотні російських агентів акредитовані на території Євросоюзу як дипломати. Невдовзі очікується, що Польща, Болгарія та Румунія також приєднаються до дипломатичної війни з Москвою.

Нагадаємо, у квітні Прага оголосила в розшук імовірних агентів російського Головного розвідуправління Генштабу (ГРУ), яких вона підозрює у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року у селищі Врбетиці. Підозрювані — Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін (так звані Петров і Боширов), яких Лондон звинувачує в отруєнні у Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році. Згодом Чехія та Росія почали дипломатичну війну. Прагу підтримали країни Балтії та Словаччина, які також оголосили про висилку російських дипломатів. НАТО та ЄС стали на бік Чехії у конфлікті з РФ. Окрім цього, згодом з’явилася інформація про вибухи на військових складах у Болгарії, які збігалися з відвідуванням країни росіян з пулу ГРУ.