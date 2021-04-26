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Ракурс
Отвод российских войск Зеленский назвал «маленькой победой». Фото: Офис президента

Отвод российских войск Зеленский назвал «маленькой победой»

26 апр 2021, 12:19
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Владимир Зеленский, президент Украины назвал отвод российских войск от границ «маленькой победой» для Украины и ее союзников.

При этом он признал, что для Украины остается постоянная угроза со стороны РФ. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится возле наших границ, — сказал он.

Зеленский отметил, что российские войска возле границ Украины являются психологическим давлением.


Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Наши вооруженные силы очень сильны и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии, — сказал президент.

Напомним, Россия не отведет все свои войска от границы с Украиной, поскольку техника 41-й армии вооруженных сил России остается на полигоне под Воронежем. Также Кремль продолжает стягивать войска на территорию оккупированного Крыма.

Источник: Ракурс


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