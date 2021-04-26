Відведення російських військ Зеленський назвав «маленькою перемогою». Фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, назвав відведення російських військ від кордонів «маленькою перемогою» для України та її союзників.

При цьому він визнав, що для України залишається постійна загроза з боку РФ. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Звичайно, існує постійна загроза, тому що в нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми всі це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно перебуває біля наших кордонах, — сказав він.

Зеленський зазначив, що російські війська біля кордонів України є психологічним тиском.

Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші збройні сили дуже сильні і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії, — сказав президент.

Нагадаємо, Росія не відведе всі свої війська від кордону з Україною, оскільки техніка 41-ї армії збройних сил Росії залишається на полігоні під Воронежем. Також Кремль продовжує стягувати війська на територію окупованого Криму.