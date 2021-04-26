Зони карантину оновило МОЗ – десять «червоних» регіонів. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n153793-zony-karantynu-onovylo-moz-desyat-chervonyh-regioniv-infografika.html

Ракурс

Зони карантину в Україні 26 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

У «червоній» зоні залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Про це свідчать дані МОЗ.

Натомість у «помаранчевій» зоні перебувають дев’ять регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області віднесені до «жовтої» зони.

Станом на 25 квітня у Києві всі індикаторні показники МОЗ прийшли в норму: рівень госпіталізації — лише 58,3 випадку на 100 тис. населення (поріг — 60 випадків), а завантаженість ліжок з киснем — 58,6% (поріг — 65%).

Це означає, що найближчими днями столиця має вийти з «червоної» зони у «жовту». У неділю, 25 квітня, в Києві виявили 256 хворих на коронавірус, померла 21 людина.

Раніше ми повідомляли, що жорсткий карантин у Львові та Львівській області скасували — 26 квітня регіон покинув «червону» зону.