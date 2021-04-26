Київ підбере висланих з Москви чеських дипломатів — МЗС ,фото — DW

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Ракурс

У дипломатичний скандал між Чехією та Росією втрутилася й Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував колезі з Праги Якубу Кулганеку направити висланих із Росії чеських дипломатів для роботи в Україні.

Кулеба і Кулганек провели телефонну розмову й українських міністр заявив, що «найближчі друзі можуть покладатися на підтримку один одного в часи найбільших викликів».

Українська сторона вітатиме направлення висланих із Москви чеських дипломатів до Києва, аби посилити дипломатичну присутність Чехії в Україні на благо розвитку відносин між нашими державами і народами, — цитує Кулебу прес-служба МЗС.

Очільник чеського МЗС повідомив, що Кулеба був одним із перших іноземних міністрів закордонних справ, які заявили про підтримку Праги, коли влада Чехії заявила про причетність ФСБ РФ до організації вибухів боєприпасів у 2014 році.

Кулганек прийняв запрошення Кулеби відвідати цьогоріч Україну з візитом.

«Ракурс» повідомляв про вислання з Праги і Москви великої кількості дипломатів. Це сталося після того, як у квітні Чехія оголосила в розшук імовірних агентів російського Головного розвідуправління Генштабу, яких вона підозрює у причетності до двох вибухів у селищі Врбетиці. Підозрювані — Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін (так звані Петров і Боширов), яких Лондон звинувачує в отруєнні у Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році.

Прагу підтримали країни Балтії та Словаччина, які також оголосили про висилку російських дипломатів. Згодом з’явилася інформація про вибухи на військових складах у Болгарії, які збігалися з відвідуванням країни росіян з пулу ГРУ.