Зеленский встретится с Путиным - детали

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Владимир Зеленский во время брифинга, посвященного вручению лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» в Чернобыле заявил о том, что поручил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным.

Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится — я уже дал задание главе Офиса президента, чтобы они согласовали дату и место, — заявил Зеленский 26 апреля.

По словам украинского президента, Путин также подтвердил желание встретиться.

Я бы хотел провести двустороннюю встречу с Путиным. Нас не волнует место, значение имеет лишь содержание встречи. У меня нет намерений разговаривать с террористами. Это просто невозможно в моем положении, — добавил президент.

Он также озвучил желание расширить «нормандский формат» за счет США, Канады и Великобритании.

Мы можем изменить минский формат, расширить его. Или мы можем создать другой формат. Но важно скорость этого процесса, поскольку мы теряем людей, — подытожил Зеленский.



Ранее во время видеоконференции политических советников в рамках минского процесса представитель Кремля Козак предложил встретиться на линии соприкосновения и там провести заседание на уровне советников.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак в недавнем интервью заявил, что несмотря на отказ лидера страны-агрессора встречаться на Донбассе, он является нежелательным гостем в Киеве. Ермак считает некорректным приглашать Путина в Киев.