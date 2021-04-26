Чи впливає дистанція на ризик заразитися COVID-19, розповіли вчені. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153810-chy-vplyvaie-dystanciya-na-ryzyk-zarazytysya-covid-19-rozpovily-vcheni.html

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Ризики заразитися коронавірусом при знаходженні в одному приміщенні з хворим на COVID-19 однакові на будь-якій відстані.

Американські вчені з’ясували, що ключовим фактором ймовірності заразитися вірусом є час, проведений в одному приміщенні з хворим, повідомляє CNBC.

Дослідники розробили метод розрахунку ризиків захворювання на коронавірус в приміщеннях, які враховує безліч факторів. Зокрема кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини в різні моменти часу.

Ми стверджуємо, що насправді немає особливої користі від правила два метри соціальної дистанції, особливо коли люди носять маски, — заявили автори дослідження.



Чим довше людина знаходиться в одному приміщенні з інфікованим, тим вище ймовірність заразитися COVID-19. При цьому вчені зазначають, що носіння масок або дотримання дистанції ніяк не зменшує ризик заразитися вірусом.

Нагадаємо, британські вчені повідомили, що імунітет до коронавірусу у людей, які перенесли це захворювання, різко зменшується через три місяці. Це означає, що вірус може вражати людину рік за роком, як і грип або інші ГРВІ.