Вибух на Позняках. Фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Вибух на Позняках у Києві, який відбувся влітку 2020 року, міг статися через газовиків «Київгазу», які порушили правила безпеки під час виконання газових робіт.

Їм оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.





Під час розслідування було встановлено, що газовики «Київгазу» під час перевірки лічильників у будинку по вул. Соломії Крушельницької встановили технологічну перемичку — байпас у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу, що є порушенням техніки безпеки і стало причиною вибуху газу.





Вибух спричинив обвал десятиповерхового будинку, унаслідок якого загинули п’ятеро людей та троє травмувалися. Крім того, унаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.





Повідомляється, що про підозру повідомлено першому заступнику голови правління «Київгазу» та ще чотирьом газовикам — трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці. Наразі правоохоронці ініціювали заочне повідомлення про підозру ще одній особі, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Києві в житловому будинку на Позняках не тільки забрав життя п’ятьох людей, а й залишив без житла багато сімей. Влада видала потерпілим від вибуху сертифікати на нові квартири, але в цих квартирах на мешканців чекають голі стіни й «чорновий ремонт».