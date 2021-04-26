Взрыв на Позняках. Фото: Офис генпрокурора

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Взрыв на Позняках в Киеве, который произошел летом 2020 года, мог случиться по вине газовиков «Киевгаза», которые нарушили правила безопасности во время выполнения газовых работ.

Им объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



В ходе расследования было установлено, что газовики «Киевгаза» во время проверки счетчиков в доме по ул. Соломии Крушельницкой установили технологическую перемычку — байпас во внутридомовом газопроводе вместо снятого счетчика газа, что является грубым нарушением техники безопасности и могло стать причиной взрыва.

Взрыв спровоцировал обвал десятиэтажного дома, из-за которого погибли пять человек, а трое получили травмы. Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

О подозрении сообщено первому заместителю главы правления «Киевгаза» и еще четырем газовикам — трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда. Сейчас правоохранители инициировали заочное сообщение о подозрении еще одному газовику, находящемуся на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Киеве в жилом доме на Позняках не только унес жизни пяти человек, но и оставил без жилья многие семьи. Власти выдали пострадавшим от взрыва сертификаты на новые квартиры, но в этих квартирах жителей ждут голые стены и «черновой ремонт».