Доставку пенсий отменили — в Минсоцполитики назвали причины

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Доставлять пенсию через «Укрпочту» для ПФУ дорого, поэтому в 2021 году произойдут изменения в этой сфере. Пенсионный фонд Украины теряет более 275 млн грн на доставке, заявили в Министерстве социальной политики.

Почта ввела новые тарифы и расходы ПФУ увеличились на 275,6 млн грн в год, сообщили в Минсоцполитики на запрос «Обозревателя».

Исправить ситуацию призвано постановление Кабинета министров Украины. После 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки начнут выбирать на тендере, дополнительных расходов не ожидается.

Лишь незначительной категории граждан продолжат приносить пенсии домой. Кто будет этим заниматься — выберут путем открытого тендера.

Согласно данным Минсоцполитики, пенсии через «Укрпочту» получают 3,4 млн граждан. После 1 сентября их количество уменьшится вдвое.

Но части пенсионеров деньги будут приносить домой. Доставлять пенсии по месту фактического проживания будут все еще для 1,7 млн пенсионеров. Среди них следующие категории: