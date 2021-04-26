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Доставку пенсий отменили — в Минсоцполитики назвали причины

Доставку пенсий отменили — в Минсоцполитики назвали причины

26 апр 2021, 16:07
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Доставлять пенсию через «Укрпочту» для ПФУ дорого, поэтому в 2021 году произойдут изменения в этой сфере. Пенсионный фонд Украины теряет более 275 млн грн на доставке, заявили в Министерстве социальной политики.

Почта ввела новые тарифы и расходы ПФУ увеличились на 275,6 млн грн в год, сообщили в Минсоцполитики на запрос «Обозревателя».

Исправить ситуацию призвано постановление Кабинета министров Украины. После 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки начнут выбирать на тендере, дополнительных расходов не ожидается.

Лишь незначительной категории граждан продолжат приносить пенсии домой. Кто будет этим заниматься — выберут путем открытого тендера.

Согласно данным Минсоцполитики, пенсии через «Укрпочту» получают 3,4 млн граждан. После 1 сентября их количество уменьшится вдвое.


Но части пенсионеров деньги будут приносить домой. Доставлять пенсии по месту фактического проживания будут все еще для 1,7 млн пенсионеров. Среди них следующие категории:

  • лица, достигшие 80-летнего возраста — 1,5 млн чел .;
  • лица с инвалидностью I группы — 153,8 тыс.;
  • люди, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе — 44,2 тыс.


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