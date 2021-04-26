Доставку пенсий отменили — в Минсоцполитики назвали причиныhttps://racurs.ua/n153808-dostavku-pensiy-otmenili-v-minsocpolitiki-nazvali-prichiny.htmlРакурс
Доставлять пенсию через «Укрпочту» для ПФУ дорого, поэтому в 2021 году произойдут изменения в этой сфере. Пенсионный фонд Украины теряет более 275 млн грн на доставке, заявили в Министерстве социальной политики.
Почта ввела новые тарифы и расходы ПФУ увеличились на 275,6 млн грн в год, сообщили в Минсоцполитики на запрос «Обозревателя».
Исправить ситуацию призвано постановление Кабинета министров Украины. После 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки начнут выбирать на тендере, дополнительных расходов не ожидается.
Лишь незначительной категории граждан продолжат приносить пенсии домой. Кто будет этим заниматься — выберут путем открытого тендера.
Согласно данным Минсоцполитики, пенсии через «Укрпочту» получают 3,4 млн граждан. После 1 сентября их количество уменьшится вдвое.
Но части пенсионеров деньги будут приносить домой. Доставлять пенсии по месту фактического проживания будут все еще для 1,7 млн пенсионеров. Среди них следующие категории:
- лица, достигшие 80-летнего возраста — 1,5 млн чел .;
- лица с инвалидностью I группы — 153,8 тыс.;
- люди, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе — 44,2 тыс.