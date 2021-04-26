В Мінсоцполітики назвали причини скасування доставки пенсій

https://racurs.ua/ua/n153808-dostavku-pensiy-skasuvaly-v-minsocpolityky-nazvaly-prychyny.html

Ракурс

Доставляти пенсію через «Укрпошту» ПФУ дорого, тому у 2021 році відбудуться зміни у цій сфері. Пенсійний фонд України втрачає понад 275 млн грн для цього, заявили у Міністерстві соціальної політики

Поштарі запровадили нові тарифи і витрати ПФУ збільшилися на 275,6 млн грн на рік, повідомили в Мінсоцпоілтики на запит «Оглядача».

Виправити ситуацію покликана постанова Кабінету міністрів України. Після 1 вересня, коли більшість пенсіонерів перейдуть на обслуговування в банки, а оператора доставки обиратимуть шляхом тендеру, додаткових витрат не очікується.

Лише незначній категорії громадян продовжать приносити пенсії додому. Хто буде цим займатися — оберуть шляхом відкритого тендеру.

Згідно з даними Мінсоцполітики, пенсії через «Укрпошту» отримують 3,4 млн громадян. Після 1 вересня їх кількість зменшиться вдвічі.

Але частині пенсіонерів гроші приноситимуть додому. Доставляти пенсії за місцем фактичного проживання будуть все ще для 1,7 млн пенсіонерів. Серед них такі категорії: