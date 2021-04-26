Причину катастрофи літака МАУ Іран приховував з самого початку – з'явилися докази. Фото: Громадське

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Причину катастрофи літака МАУ влада Ірану знала з самого початку і навмисне приховувала її.

Про це міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив у розмові з економістом Саідом Лейлазом. Запис розмови опинився у розпорядженні журналістів The New York Times.

Міністр кілька разів говорив про те, що озвучена ним інформація не для публікації. Він стверджував, що його роль як члена уряду Ірану є досить умовною, бо позиція МЗС і заяви залежать виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції.

Корпус вартових ісламської революції одразу зрозумів, що їхні ракети потрапили в літак, але зізнався в цьому тільки через три дні.

Після того як літак був збитий, Заріф був присутній на засіданні ради національної безпеки з двома вищими військовими командирами й сказав, що світ вимагає пояснень авіакатастрофи.

За словами міністра, військові командири зажадали від нього написати у Twitter, що версія про ракетний удар не відповідає дійсності. Він згадав, що просив військових сказати правду про те, чи правда іранська ракета потрапила в український літак.

Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, ніби я заперечував існування Бога, — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що катастрофа літака МАУ була навмисною атакою Ірану. На його думку, Іран міг навмисно збити український літак, щоб зупинити військову ескалацію зі США.