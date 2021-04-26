Смартфон. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153806-chomu-ludy-pereviryaut-smartfon-bez-prychyny-poyasnennya-vchenyh.html

Ракурс

Смартфон став головним супутником сучасної людини, а вже якщо хтось у компанії починає дивитися в гаджет, більшість людей почнуть повторювати цю поведінку впродовж 30 секунд.

З чим це пов’язано й чому так відбувається, з’ясували вчені з Пізанського університету. Відповідне дослідження опублікували в журналі Journal of Ethology.

З’ясувалося, що коли людина дивиться в смартфон, половина людей поблизу починають перевіряти свої телефони протягом 30 секунд. Така реакція відбувається через те, що ми імітуємо поведінку один одного, не усвідомлюючи цього. Вчені називають це «ефектом хамелеона». Вважається, що наслідування розвинулося в людських суспільствах для того, щоби допомогти людям зблизитися один з одним.

Дослідники провели експеримент, під час якого спостерігали за 88 жінками та 96 чоловіками в 820 різних ситуаціях у природних умовах, щоби побачити, скільки з них подивляться в смартфон після того, як це зробить хтось інший поблизу. Під час експерименту спеціальні люди натискали кнопки або стукали пальцями по екрану протягом п’яти секунд.

Частота реакцій виявилася однаковою в усіх групах, незалежно від віку і статі. Самі «голови» ланцюгової реакції могли бути незнайомцями, друзями або родиною. Ніхто з випробовуваних не знав, що за поведінкою спостерігають.

Вчені встановили, що половина людей дивилася у свій телефон упродовж 30 секунд після того, як у смартфон подивився інша людина. Тільки 0,5% респондентів робили це, коли людина брала гаджет, не дивлячись на нього. Як зазначили науковці, оточуючі реагували на цей тригер швидко і, скоріш за все, автоматично.

Більшість людей наслідують поведінку інших, навіть не усвідомлюючи цього. У нас є потреба слідувати нормам, нав’язаним оточуючими, й автоматично зіставляти наші дії з їхніми діями. Але смартфони можуть погіршити соціальну ізоляцію. Гірше того, люди без телефонів не можуть навіть спробувати відтворити подібну поведінку і відчувають себе ще більш самотніми, — заявили вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смартфон тепер може служити не тільки засобом зв’язку й розваг, а ще і стати персональним ангелом-хранителем. Компанія Bosch розробила спеціальний додаток Help Connect, який може визначати, що з людиною сталося аварія чи катастрофа, і викликати допомогу.