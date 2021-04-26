Смартфон. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153806-pochemu-ludi-besprichinno-proveryaut-smartfon-obyasnenie-uchenyh.html

Ракурс

Смартфон стал главным спутником современного человека, а уж если кто-то в компании начинает глядеть в гаджет, большинство людей начнут повторять это поведение в течение 30 секунд.

С чем это связано и почему так происходит, выяснили ученые из Пизанского университета. Соответствующее исследование опубликовали в журнале Journal of Ethology.

Оказалось, что когда человек смотрит на мобильный телефон, половина людей поблизости начинают проверять свои телефоны в течение 30 секунд. Такая реакция происходит из-за того, что мы имитируем поведение друг друга, не осознавая этого. Ученые называют это «эффектом хамелеона». Считается, что подражание развилось в человеческих обществах, чтобы помочь людям сблизиться друг с другом.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных ситуациях в естественных условиях, чтобы увидеть, сколько из них посмотрят в смартфон после того, как это сделает кто-то другой поблизости. Во время эксперимента специальные люди нажимали кнопки или стучали пальцами по экрану в течение пяти секунд.

Частота реакций оказалась одинаковой во всех группах, независимо от возраста и пола. Сами «заводилы» цепной реакции могли быть незнакомцами, друзьями или семьей. Никто из испытуемых не знал, что за их поведением наблюдают.

Оказалось, что половина людей смотрели в свой телефон в течение 30 секунд после того, как на смартфон посмотрел другой человек. Только 0,5% респондентов делали это, когда человек брал гаджет, не глядя на него. Как отметили ученые, окружающие реагировали на этот триггер быстро и, по всей видимости, автоматически.

Большинство людей заражаются поведением других, даже не осознавая этого. У нас есть потребность следовать нормам, навязанным окружающими, и автоматически сопоставлять наши действия с их действиями. Но смартфоны могут усугубить социальную изоляцию. Хуже того, люди без телефонов не могут даже попытаться воспроизвести подобное поведение и чувствуют себя еще более одинокими, — заявили ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что смартфон теперь может служить не только средством связи и развлечений, а еще и стать персональным ангелом-хранителем. Компания Bosch разработала специальное приложение Help Connect, которое может определять, что с человеком случилось авария или катастрофа, и вызывать помощь.