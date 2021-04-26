Дожди и заморозки, фото: pixabay

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Ракурс

Неделя перед Пасхой в Украине началась с дождей и снега. Погода во вторник, 27 апреля, также не обрадует украинцев теплом, днем ​​будет дождливо, а ночью ударят заморозками.



Как сообщает Укргидрометцентр, днем ​​27 апреля осадки ожидаются везде кроме Запада. Местами возможны грозы. Ветер — преимущественно западный, 7−12 м / с.



Температура воздуха +7 … + 12°. В Карпатах — от + 3° до + 8°. Теплее всего будет на оккупированных территориях — в Донецке и Луганске температура днем ​​прогреется до + 13°.



Ночью в южной части страны и в восточных областях температура воздуха составит +1 … + 6°. На остальной территории ожидаются заморозки до -3°. На высокогорье Карпат температура ночью -1 …- 6°.



Погода в Киеве 27 апреля будет без существенных осадков. Днем временами будет появляться солнце, температура воздуха прогреется до +9 … + 11°. Ночью в столице, по прогнозу, заморозки до -2°.



Погода в Харькове 27 апреля будет с небольшой облачностью и без дождей. Дневная температура составит +10 … + 12°, ночью на поверхности почвы заморозки -1 …- 3°.



Погода в Днепре 27 апреля будет дождливой. Осадки будут весь день, ночью возможен небольшой дождь. Дневная температура в городе на Днепре не будет подниматься выше +9 … + 11 °. Ночью мороз -1 …- 3°



Погода в Одессе 27 апреля будет прохладной. Днем дождь, столбики термометров не поднимутся выше +7 … + 9°. Ночью без существенных осадков, а температура воздуха будет одной из самых теплых в Украине за эти сутки — от + 3° до + 5°.



Погода во Львове 27 апреля будет мрачной с ночными заморозками до -2° и небольшим дождем. Впрочем, днем ​​осадки прекратятся, ожидается переменная облачность, а температура воздуха составим +8 … + 10°.



Погода в Закарпатье 27 апреля будет без осадков и с переменной облачностью. Ночью +2 … + 4°, днем ​​+9 … + 11°.





Геомагнитная обстановка в Киеве 27 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.