Украину засыпало снегом, фото: pixabay

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Ракурс

В конце апреля перед самой Пасхой погода поразила украинский своей непредсказуемостью — вместо тепла и цветов они дождались снега.



В понедельник, 26 апреля, в Карпатах на горе Поп Иван настоящая зима — пятиградусный мороз и идет снег. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.





Заметает снегом и Черкасскую область. Веб-камеры Умани показывают слой снега в несколько сантиметров. Он не перестает идти, хотя сразу тает, поскольку температура в городе близка к 0.



Обильно засыпало снегом и Киевскую область. Пользователи соцсетей публикуют кадры заснеженных городов и сел.



Так, пользователь Алексей Репик показал в Facebook, что происходит в Богуславе.







В Яготинском районе снежить начало с самого утра, сообщает «Главком» и публикует соответствующие фото:





Синоптики говорят, что такие погодные сюрпризы в ближайшие дни возможные почти на всей территории Украины — на нашу территорию ворвались массы арктического воздуха. Ночью возможны заморозки до — 4 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов. Лишь на несколько градусов теплее будет на востоке и юге страны. На большей части территории будут идти кратковременные дожди.

Холодная погода. Температура ночью 1−6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0−4 °, в западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0−3 °; температура днем ​​6−11 ° тепла, на юге и востоке страны до 15 ° тепла; на высокогорье Карпат температура ночью 1−6 ° мороза, днем ​​1−6 ° тепла, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Напомним, «Ракурс» предупреждал, что синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни заморозки и снегопады.