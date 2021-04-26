Україну засипало снігом, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n153783-ukrayinu-zasypalo-snigom-foto-ta-video-neochikuvanogo-surpryzu-pogody.html

Ракурс

Наприкінці квітня перед самим Великоднем погода вразила українців своєю непередбачуваністю — замість тепла та квітів вони дочекалися снігу.

У понеділок, 26 квітня, в Карпатах на горі Піп Іван справжня зима — п’ятиградусний мороз і йде сніг. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.





Замітає снігом і Черкащину. В ебкамери Умані показують шар снігу у кілька сантиметрів. Він не перестає йти, хоча одразу тане, оскільки температура у місті близька до 0.

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Рясно засипало снігом і Київщину. Користувачі соцмереж публікують кадри засніжених міст і сіл.

Так, користувач Олексій Рєпік показав у Facebook, що робиться в Богуславі.

На Яготинщині сніжити почало з самого ранку, повідомляє «Главком» та публікує відповідні фото:

Синоптики кажуть, що такі погодні сюрпризи найближчими днями можливі майже на всій території України — на нашу територію увірвалися маси арктичного повітря. Вночі можливі заморозки до — 4 градусів. Вдень температура коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів. Лише на кілька градусів тепліше буде на Сході та Півдні країни. На більшій частині території йтимуть короткочасні дощі.

Холодна погода. Температура вночі 1−6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0−4°, у західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0−3°; температура вдень 6−11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла; на високогір’ї Карпат температура вночі 1−6° морозу, вдень 1−6° тепла, — йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

Нагадаємо, «Ракурс» попереджав, що синоптики прогнозують в Україні найближчими днями заморозки та снігопади