Захист дисертації Киви розпочався зі скандалу — до науковця не пускають ЗМІ, фото — 24 канал

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Ракурс

Нардеп Ілля Кива 26 квітня захищає дисертацію на тему держуправління. Не обійшлося без скандалу.

Біля будівлі зібралися журналісти, яким відмовили у допуску на захист. Охорона посилається на необхідність акредитуватися в прес-службі нардепа.

Захист дисертації Киви відбувається на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

За словами журналістів, яким вдалося пробратися всередину, захист буде тривати близько двох-трьох годин.

Водночас до зали пропустили журналістів телеканалів «1+1», Newsone, «112», ZIK. Крім того, на очах журналістів УП пропустили журналісток телеканалу «Перший незалежний». Це відбулося вже після того, як охоронець сказав, що в залі немає місця. Охорона не допускає журналістів нібито через карантинні обмеження.

На захист дисертації Киви не пускають журналістів «без акредитації». Не пускає працівник поліції в цивільному. Бо в нього є «списки». В списках 90% — представники каналів Медведчука. Акредитацію проводили помічники Киви, — написав на своїй стоірнці у Фейсбук журналіст Данило Мокрик.

Тема наукової роботи пов’язана з впливом громадянського суспільства на правоохоронну систему.

Нардеп-науковець розробив «концептуальну модель підвищення ефективності впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi».

Про результати своїх досліджень він начебто розповів на численних наукових конференціях.

Впровадження напрацювань дисертації Киви підтверджено довідками комітету Верховної Ради та Офісу генерального прокурора.